قال الدكتور أشرف القدرة المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، إن جيش الاحتلال يرتكب محارق يومية ضد المواطنين في القطاع.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «الحياة اليوم» الذي تُقدمه الإعلامية لبنى عسل، عبر شاشة «الحياة»، مساء الأحد، أن انتهاكات الاحتلال لا تتوقف تجاه الكوادر الطبية والمستشفيات ومراكز الرعاية الصحية.

وشدد على أنه لا يوجد خطوط حمراء لدى الاحتلال في قصف المستشفيات، لافتا إلى تهديدات من الاحتلال بقصف مستشفى القدس وسط القطاع.



ولفت إلى أن المنظومة الصحية في قطاع غزة وصلت إلى حد الانهيار الكامل، موضحا أن نسبة الإشغال في المستشفيات وصلت إلى 70%، كما أن الجرحى يفترشون الأرض.

ولفت إلى نصب خيام أمام غرف الطوارئ لعلاج الجرحى وذلك بسبب كثافة الحالات التي يتم تسجيلها مع كل مجزرة يرتكبها جيش الاحتلال.

ونوه بأن هناك نقصا حادا في الأدوية والوقود، موضحا أن 12 مستشفى و32 مركزا للرعاية خرجت جميعها عن الخدمة.

ولليوم الـ23 على التوالي، يشن الجيش الإسرائيلي حربا شاملة على قطاع غزة، ما أسفر عن استشهاد 8005 أشخاص في إحصاء رسمي لكنه غير نهائي.