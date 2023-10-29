الخارجية الفلسطينية: غياب الإرادة الدولية لوقف العدوان الإسرائيلي يهدد مرتكزات النظام العالمي

حذرت وزارة الخارجية الفلسطينية، من أن فشل المجتمع الدولي في وقف عدوان الاحتلال الإسرائيلي لتصفية قطاع غزة، وبالتالي تصفية القضية الفلسطينية، يهدد بشكل خطير مرتكزات النظام العالمي.

وأوضحت الوزارة، في بيان لها اليوم، أن غياب الإرادة الدولية لوقف عدوان يفقد مؤسسات الشرعية الدولية، خاصة القائمة على حفظ وضمان مبادئ حقوق الإنسان، وما تبقى لها من مصداقية، ويحول مضامين ميثاق الأمم المتحدة ونصوص القانون الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان إلى مجرد حبر على ورق، ويستبدلها بشريعة الغاب، ومنطق القوي يأكل الضعيف.

وأدانت الخارجية الفلسطينية، استمرار الاحتلال الإسرائيلي في حربها التدميرية ضد قطاع غزة، ومواصلة ارتكاب المجازر والجرائم، ومسلسل الاقتحامات الدموية للمدن والبلدات والمخيمات الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.

ويتواصل العدوان الإسرائيلي لليوم الـ23 على القطاع، حيث أوقع أكثر من 7800 شهيد وأصاب الآلاف، ودمر المنازل والبيوت على رؤوس السكان، والطرق الرئيسية والفرعية والبنية التحتية في مختلف مناطق القطاع.