مستشار الأمن القومي الأمريكي: مخاطر امتداد الحرب بين إسرائيل وحماس واتساع نطاقها لا تزال متزايدة

قال جيك سوليفان مستشار الأمن القومى الأمريكى، اليوم الأحد، إن الولايات المتحدة ترى أن مخاطر امتداد الحرب بين إسرائيل وحركة حماس واتساع نطاقها لاتزال متزايدة على المستوى الإقليمى وأنها ستستمر فى الرد على أى هجمات على قواتها من جانب وكلاء إيران فى المنطقة.

وذكر سوليفان فى مقابلة مع برنامج "واجه الصحافة" على شبكة "سى بى إس" التلفزيونية الأمريكية تبث اليوم الأحد، ردا على سؤال حول ما إذا كان قد تم ردع إيران حاليا "إذا ما تعرضت للهجوم مرة أخرى، فسنرد ثانية".

وأوضح مستشار الأمن القومى الأمريكى فى المقابلة التى بثتها وكالة بلومبرج للأنباء "نحن نلتزم باليقظة لأننا نرى تهديدات متزايدة لقواتنا فى مختلف أنحاء المنطقة، فضلا عن مخاطر متزايدة لاتساع نطاق الصراع وامتداده لأجزاء أخرى فى المنطقة".

وجدد سوليفان وهو أحد كبار مساعدي الرئيس الأمريكى جو بايدن، المطالب الأمريكية لإسرائيل بحماية حياة الأبرياء المدنيين، بعد يوم من تصريح رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بأن إسرائيل بدأت "المرحلة الثانية" من حربها لتدمير حركة حماس، والتي تم تصنيفها على أنها جماعة إرهابية من قبل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.