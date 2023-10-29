شقيقة جندي إسرائيلي أسير تصرخ في وجه نتنياهو: أخي مدفون بغزة وأنت تعرف مكانه (فيديو)

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صرخت شقيقة جندي إسرائيلي أسير لدى المقاومة الفلسطينية بقطاع غزة، في وجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، المتهم في الداخل الإسرائيلي بتجاهل ملف الأسرى.

وقالت السيدة خلال لقاء كان بحضور رئيس الوزراء الإسرائيلي: "بنيامين نتنياهو.. انظر إلى عيون أخت ثكلى بالدموع.. تسع سنوات يا رئيس الوزراء لم تفعل شيئا.. يوجد في قبر أخي ثوب صلاة وثوب عسكري ملطخ بالدماء.. أخي مدفون في غزة وأنت تعرف بالضبط أين هو".

وأضافت: "أنت لا تنظر في عيوني.. أنت متهم يا رئيس الوزراء، وأنا أحملك المسئولية".

وتابعت وهي تتحدث إلى نتنياهو: "أخوك ذهب ِإلى نهاية العالم وأحضر ضباطا.. أنا أربي أبنائي على قيم أخيك.. انظر بعيوني.. ما هي قيمك؟". وواصلت قائلة: "أنت تتخلى عن الجنود المواطنين ولا تنظر إلى عيوني.. أنت متهم".

شقيقة جندي إسرائيلي أسير في غزة تهاجم نتنياهو وتتهمه بالتخلي عن أخيها...

pic.twitter.com/d4ZuTCH9l4 — شامل نيوز 🇰🇼 (@shamel__news) October 29, 2023

وكانت دعوات قد صدرت من قبل ذوي الأسرى الإسرائيليين بالإفراج عن جميع الأسرى الفلسطينيين مقابل إطلاق جميع الأسرى الإسرائيليين من غزة.

ولم يغلق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الباب كليا أمام هذه الإمكانية فيما أيدها مسؤولون عسكريون سابقون بينهم رئيس أركان الجيش الإسرائيلي السابقين دان حالوتس وشاؤول موفاز في مقابلات صحفية خلال اليومين الماضيين.

وأعلنت حركة حماس استعدادها لصفقة يتم بموجبها الإفراج عن جميع الأسرى الفلسطينيين من السجون الإسرائيلية مقابل الأسرى الإسرائيليين.

وتضغط عائلات الأسرى الإسرائيليين على الحكومات من خلال الاعتصامات شبه اليومية في تل أبيب واللقاءات مع المسؤولين الإسرائيليين. ونظمت العائلات، اليوم الأحد، اعتصاما قبالة منزل الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوج بالقدس الغربية قبل اللقاء معه.