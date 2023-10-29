 وجيه أحمد: فقرات التحليل في البرامج وراء أزمات الحكام والأندية - بوابة الشروق
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وجيه أحمد: فقرات التحليل في البرامج وراء أزمات الحكام والأندية

محمد عاطف
نشر في: الأحد 29 أكتوبر 2023 - 3:12 ص | آخر تحديث: الأحد 29 أكتوبر 2023 - 3:12 ص

يرى وجيه أحمد رئيس لجنة الحكام السابق بالاتحاد المصري لكرة القدم، أن فقرات التحليل في القنوات التليفزيونية عقب المباريات، هي سبب الأزمة بين الحكام والأندية.

وقال وجيه أحمد في تصريحات تليفزيونية: «بعض الأندية خلال المباريات تثني على أداء الحكام، ولكن بعد المباريات تفاجئ ببعض التحليلات تؤكد وجود أخطاء ما يدفع الأندية لتغيير شكرهم إلى شكاوى».

وأضاف: «الحكام يهاجمون بعضهم البعض في القنوات الفضائية، وبالتالي الصورة تظهر أمام الجماهير غير جيدة».

وأتم: «هناك محللون يعملون على تحليل المباريات من أجل أغراض شخصية لتولي منصب في اللجنة».


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