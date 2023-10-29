أشرف حاتم: إضافة الأمراض الوراثية والنادرة في تعديلات الطوارئ الطبية

قال الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، إنه لا يوجد أي صندوق صحي في العالم يستطيع معالجة الأمراض الوراثية، موضحا أن المجتمع المدني وجمعيات أصدقاء المرضى ومساهمة رجال الأعمال سيدخلون كمساهمين في علاج مرضى الأمراض الوراثية.



جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الصحة بمجلس النواب برئاسة الدكتور أشرف حاتم؛ لمناقشة مشروع قانون مشروع القانون المقدم من الحكومة في شأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 139 لسنة 2021، بإنشاء صندوق لمواجهة الطوارئ الطبية.



وأضاف أن القانون في صياغته الحالية يشتمل فقط على الأمراض الوبائية؛ وكان لابد من إضافة الأمراض الوراثية والنادرة، موضحا أن الصندوق سيكون شريكا مساهما في علاج الأمراض الوراثية.



وتابع: "هناك أهمية كبرى لتحديد وزارة الصحة الأمراض الوراثية التي ستدخل ضمن صندوق الطوارئ الطبية؛ ليعقب بعدها الدكتور إبراهيم عبد العاطي مدير الصندوق بتوضيح أنه تم إنشاء لائحة مالية ووحدة حسابية لصندوق الطوارئ الطبية منذ إنشائه.



وأشار إلى أنه لابد من تحديد الموارد الداعمة للصندوق للمساهمة في علاج بعض الأمراض ومن بينها مرضى ضمور العضلات.



ويتضمن مشروع القانون تعديل مسمى القانون؛ ليصبح قانون إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية والأمراض الوراثية والنادرة، بدلًا من قانون إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية.



ونص التعديل المقترح، على أن تُستبدل عبارة "الطوارئ الطبية والأمراض الوراثية والنادرة" بعبارة "الطوارئ الطبية" الواردة بمسمى القانون رقم 139 لسنة 2021 المشار إليه، والمواد (1، 2، 3)، وعبارة "والطوارئ الطبية وعلاج الأمراض الوراثية والنادرة" بعبارة "والطوارئ الطبية" الواردة بالمادة (11 بند 1).



وأضاف التعديل، موادا وبنودا جديدة نصت على أن يُشكل مجلس إدارة الصندوق "لجنة علمية" من ذوي الخبرة في الأمراض الوراثية والنادرة، تختص اللجنة بالآتي:



اقتراح البروتوكولات العلاجية لتلك الأمراض، ولها اقتراح قائمة الأمراض الوراثية والنادرة التي سيتم تقديم الدعم المالى للعلاجات الخاصة بها، وتقييم وفحص حالات المرضى المتقدمين للجنة العلمية، وإصدار التوصيات الطبية والموافقات على صرف العلاج، والاضطلاع بتأهيل الكوادر الطبية لسد النقص في تخصصات الأمراض النادرة من خلال إقامة الدورات التدريبية، وتقديم المشورة العلمية المباشرة لهم، وتقديم الدعم الفني اللازم للمراكز المعنية بتقديم الرعاية المتكاملة لمرضى الأمراض الوراثية والنادرة بما يساعد في انتشار تلك المراكز بجميع محافظات الجمهورية، وتقديم تقارير فنية ودورية لمجلس الإدارة عن سبل مواجهة الأمراض الوراثية والنادرة على المستوى القومي.