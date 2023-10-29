النواب يوافق نهائيا على قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات

وافق مجلس النواب نهائيًا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار.

وأوضح التقرير أن فلسفة مشروع القانون تقوم على سعي الحكومة المصرية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، مستهدفة من ذلك مواجهة جميع التحديات الاقتصادية والاجتماعية، وفى هذا الصدد اهتمت الحكومة باتخاذ جميع الإجراءات التي تستهدف زيادة الإنتاج ورفع معدلات التصدير، وفتح أسواق جديدة للتصدير في الخارج تتمتع بالضمانات التي تمكنها من المنافسة فى تلك الأسواق.

ومن أجل تحقيق تلك الأهداف تقوم الحكومة بإدخال بعض التعديلات التشريعية المهمة لعدد من القوانين الاقتصادية، ومن ذلك مشروع القانون المعروض، والذي يقضى بأن تحل الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار محل الشركة المصرية لضمان الصادرات، والتي أنشئت بالقانون رقم 21 لسنة 1992.

وتستهدف الحكومة من مشروع القانون المعروض تحقيق عدد من الأهداف، منها دعم الصادرات المصرية وتعزيزقدراتها التنافسيةإقليمياً ودولياً، بما يعمل على تحقيق فائض في الميزان التجارى لمصر، فضلًا عن دعم المصدرين المصريين في التعامل مع الأسواق الخارجية، وعلى الأخص الأفريقيةمنها، مع ضمان مستحقاتهم كافة، وخاصة في العقود طويلة الأمد.

كما يستهدف إزالة المعوقات التي نشأت بسبب عدم قدرة الشركةالمصرية لضمان الصادرات، المنشأة بالقانون رقم ۲۱ لسنة۱۹۹۲، على القيام بالدورالمرجومنها نتيجة لعدد من الأسباب، أهمها أنها مملوكة لعدد من أشخاص القانون الخاص التي تستهدف تحقيق الأرباح؛ وبالتالي عدم وجود ضمان من الدولة.

ويتكون مشروع القانون من ستة مواد إصدار، وتنص المادة الأولى على أن "يعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق له فى شأن الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار، وتسرى على الوكالة فيما لم يرد فى شأنه نص فى القانون المرافق أو القرارات الصادرة تنفيذاً له أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحدالصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981".

وتنص المادة الثانية على أن "تحل الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار محل الشركة المصرية لضمان الصادرات.ويتخذ البنك المركزى المصرى إجراءات الاستحواذ على أسهم الشركة المصرية لضمان الصادرات بالقيمة التى يتفق عليها الأطراف خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.ويستمر مجلس إدارة الشركة بتشكيله الحالى لحين الانتهاء من إجراءات الاستحواذ وتشكيل مجلس إدارة جديد للوكالة".

فيما تنص المادة الثالثة على أن تستبدل عبارة "الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار" بعبارة "الشركة المصرية لضمان الصادرات" أينما وردت فى القوانين والقرارات المعمول بها.

بينما تنص المادة الرابعة على أن "يلغى القانون رقم 21 لسنة 1992 بإنشاء الشركة المصرية لضمان الصادرات، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق".

وتنص المادة الخامسة على أن يصدر مجلس إدارة البنك المركزي المصري القرارات المنفذة لأحكام القانون المرافق، وتنشر فى الوقائع المصرية، بينما المادة السادسة هي مادة النشر في الجريدة الرسمية.