مسئول إسرائيلي: المساعدات لغزة ستزيد خلال الأيام المقبلة

قال مسئول إسرائيلي، اليوم الأحد، إن إسرائيل ستسمح بزيادة المساعدات الموجهة إلى قطاع غزة بصورة كبيرة في الأيام المقبلة، داعياً المدنيين الفلسطينيين إلى التوجه إلى ما وصفها بمنطقة "إنسانية" جنوب القطاع.

وقال الكولونيل إيلاد جورين من وحدة تنسيق أعمال الحكومة مع الفلسطينيين، وهي وحدة تابعة لوزارة الدفاع الإسرائيلية: "نعتزم الأسبوع المقبل زيادة حجم المساعدات بصورة كبيرة".

وكان يتحدث عن المساعدات المتجهة إلى غزة من مصر، بحسب وكالة "رويترز".

من جهتها، أعلنت وزارة الصحة في غزة، ليل السبت الأحد، أن أكثر من 8 آلاف شخص استشهدوا في القطاع منذ اندلاع الحرب بين حماس وإسرائيل، نصفهم من الأطفال.

وأضافت أن عددا كبيرا استشهد، ليل السبت الأحد، في ضربات جوية على مخيمين للاجئين في شمال قطاع غزة.