القيعي: إمام عاشور صفقة «الصدفة»

أكد عدلي القيعي، رئيس شركة الكرة بالنادي الأهلي، أن انضمام إمام عاشور للقلعة الحمراء جاء بمحض الصدفة، مشيرًا إلى أنه كان يتمنى انضمامه للمارد الأحمر منذ أن كان لاعبًا بصفوف غزل المحلة.

قال عدلي القيعي عبر قناة "أون تايم سبورتس":" إمام عاشور صفقة الصدفة، هل توقع أحد عودته للدوري المصري".

أضاف عدلي القيعي:" كنت أتمنى انضمامه بيني وبين نفسي، كنت أتمنى انضمامه منذ كان لاعبا في غزل المحلة، وزادت قناعتي به أكثر في حرس الحدود".

وتطرق عدلي القيعي للحديث عن الشائعات التي تطارد إمام عاشور مؤخرا بوجود خلافات بينه وبين مارسيل كولر، قائلًا:" إمام عاشور أمام مشكلة ترصد، سيكون معرضا للشائعات دائما، ونصيحتي له انسى".