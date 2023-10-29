تشير كثير من التقارير والتحليلات الإعلامية إلى الانقسام الداخلي في الكيان الصهيوني، خصيصًا في الآونة الأخيرة، لكن استطلاعات الرأي تظهر أنهم متفقون في الغالب على أمر واحد، وهو أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو هو المسئول عن ترك دولة الاحتلال غير مستعدة لمعركة طوفان الأقصى التي بدأتها حماس في 7 أكتوبر.

وتتجاوز الاتهامات الموجهة إلى نتنياهو مجرد الفشل في توقع أو منع هجوم حماس في 7 أكتوبر، فالكثيرون يتهمونه بتمكين الحركة عمدا لعقود من الزمن كجزء من استراتيجية لتخريب حل الدولتين على أساس مبدأ الأرض مقابل السلام، بحسب ما ورد في تقرير تحليلي على منصة "cbc news"، الكندية.

- إبقاء غزة على حافة الهاوية

وقالت ميراف زونسزين، محللة لشئون إسرائيل وفلسطين: "كان هناك الكثير من الانتقادات لنتنياهو في إسرائيل لوضعه سياسة لسنوات عديدة لتعزيز حماس، وإبقاء غزة على حافة الهاوية مع إضعاف السلطة الفلسطينية، ولقد رأينا ذلك يحدث بوضوح شديد في مواقف كثيرة".

وقال زونسزين لشبكة سي بي سي نيوز: "نتنياهو يشبه حماس من خلال استخدام القوة والرفض بدلا من تقديم التضحيات والتنازلات من أجل التوصل إلى نوع من حل النزاع".

وأضاف يوفال ديسكين، "الرئيس السابق لجهاز الأمن الإسرائيلي شين بيت، لصحيفة يديعوت أحرونوت في عام 2013 "إذا نظرنا إلى الأمر على مر السنين، فإن أحد الأشخاص الرئيسيين الذين ساهموا في تعزيز حماس هو نتنياهو، منذ ولايته الأولى كرئيس رئيس الوزراء".

- استراتيجية نتنياهو

وفي أغسطس 2019، قال رئيس الوزراء السابق إيهود باراك لإذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن "استراتيجية نتنياهو هي إبقاء حماس حية ومزدهرة حتى على حساب التخلي عن المواطنين في الجنوب، من أجل إضعاف السلطة الفلسطينية في رام الله".

وقال باراك، إن المنطق الذي تعتمد عليه هذه الاستراتيجية، هو أن "ما تقوم به حماس من أفعال عنيفة سوف تبرز للمواطنين الإسرائيليين وللعالم الخارجي أنه لا يوجد أحد يريد السلام أو يجلس على طاولة تفاوض"، حيث أراد نتنياهو اللعب بحماس لكي يخبر الحكومات الغربية بأن إسرائيل ليس لديها "شريك" للسلام.

ويقول المنتقدون إن دعم حكم حماس في غزة سمح لنتنياهو بحصر السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية وإضعافها، وتقسيم الفلسطينيين إلى كتلتين متعارضتين.

- حكومة متطرفة

كما أشار تقرير cbc news، أن حكومة نتنياهو حكومة متطرفة ويتقلد فيها المتطرفين السلطة، مثل إيتمار بن جيفر، الذي أدين بثماني إدانات جنائية إسرائيلية في الماضي بما في ذلك إدانات بدعم منظمة إرهابية، والتحريض على العنصرية، وتم رفضه من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي بسبب آرائه المتطرفة خلال فترة ما، وحالياً يجب على شرطة الكيان الصهيوني أن تستجيب له ولأفكاره باعتباره وزير الأمن القومي لبنيامين نتنياهو.

وأفاد أفيغدور ليبرمان، أن نتنياهو أرسل رئيس الموساد يوسي كوهين، وضابط جيش الاحتلال المسئول عن غزة، هرتسي هاليفي، إلى الدوحة لحث القطريين لمواصلة إرسال الأموال إلى حماس، وقال أ ليبرمان إن "إسرائيل الإرهاب ضد نفسها"، بحسب زعمه

وندد وزير التعليم في حكومة نتنياهو نفتالي بينيت بهذه المدفوعات وعبر عن غضبه بتقديم استقالته.

وفي 12 مارس 2019، دافع نتنياهو عن دعمه لـ"مدفوعات حماس" لكتلة حزب الليكود على أساس أنها أضعفت السلطة الفلسطينية المؤيدة لأوسلو، وفقًا لصحيفة جيروزاليم بوست، وقد أوضح وزير المالية الحالي لنتنياهو، بيلازيل سموتريتش ، هذا النهج لقناة الكنيست الإسرائيلية في عام 2015 قائلاً: "حماس هي رصيد، وزعيم السلطة الفلسطينية أبو مازن عبء"، بحسب ادعائه

وأشارت صحيفة "واشنطن بوست"، أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو دافع عن سماح إسرائيل المنتظم بتحويل الأموال إلى غزة، قائلا إن ذلك جزء من استراتيجية أوسع لإبقاء حماس والسلطة الفلسطينية منفصلتين وبنيهما خلافات.

وأضاف نتنياهو: "إن كل من ضد الدولة الفلسطينية يجب أن يكون مع تحويل الأموال إلى غزة، لأن الحفاظ على الفصل بين السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية وحماس في غزة يساعد على منع إقامة دولة فلسطينية".

وكان مصطفى البرغوثي، وهو طبيب وعضو المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية، شخصية رئيسية في المحادثات بين حماس وفتح التي سعت إلى توحيد الفلسطينيين في كتلة واحدة يمكنها التفاوض على السلام.

وقال البرغوثي، لقناة سي بي سي نيوز من رام الله بالضفة الغربية: "في كل مرة نتحرك فيها نحو الوحدة، يطلق نتنياهو حملة تدعي أن (رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس) يتعاون مع الإرهابيين ويفشل الأمر في النهاية".