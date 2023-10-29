قال السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، إن الولايات المتحدة سبق لها واتخذت موقفا مماثلا للموقف الحالي عام 2006، بشأن رفضها لقرار منع الحرب؛ لإعطاء الفرصة لقوات الاحتلال لتحقيق مكاسب على حزب الله بلبنان.

وأضاف خلال حوار خاص له ببرنامج «على مسئوليتي»، تقديم الإعلامي أحمد موسى، والمذاع على قناة «صدى البلد»، مساء السبت، أن الاتحاد الأوروبي موقفه غير مماثل للموقف الأمريكي الداعم لدولة الاحتلال، فيما يتعلق بالعدوان على غزة، منوها بأن هناك 6 دول من أصل 24 دولة في الاتحاد الأوروبي صوتت لصالح قرار وقف الحرب في غزة، وهناك 4 دول امتنعت.



وأشار إلى أن الغرب سقط أخلاقيا بالنسبة له، بعد تجاهله حقوق الإنسان في قطاع غزة، هذا بالإضافة إلى عدم احترامه معايير حقوق الإنسان ولكن يستخدمها سياسيا، مشيدا بكلمة الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيروش بكلمته أمام مجلس الأمن الدولي في نيويورك، الثلاثاء الماضي.

وتابع: «كلمة شجاعة لم تأت من فراغ، وخرجت من رجل أمين تحدث بحكمة».

وأشار إلى أن مواقع التواصل الاجتماعي تنحاز بصورة كبيرة لقوات الاحتلال، هذا إلى جانب حجب المحتوى الذي يدعم القضية الفلسطينية.