عبد الحفيظ: مدرب صن داونز يحاول استفزاز لاعبي الأهلي

علق سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة السابق بالأهلي، على تصريحات الجنوب إفريقي رولاني موكوينا، المدير الفني لفريق ماميلودي صن داونز، بعد مواجهة الفريقين في ذهاب الدور نصف النهائي من دوري كرة القدم الإفريقي.

الأهلي خسر بهدف دون رد أمام مستضيفه صن داونز، في المباراة التي جمعت الفريقين عصر اليوم، الأحد، على ملعب لوفتس فيرسفيلد، في جنوب إفريقيا، ضمن منافسات الذهاب من الدور نصف النهائي لبطولة الدوري الإفريقي لكرة القدم.

وصرح موكوينا بعد المباراة أن فريقه قادر على التسجيل في شباك الأهلي، خلال مباراة الإياب على ملعب ستاد القاهرة، مشيرًا إلى أن الأهلي يعرف قدرات صن دوانز الذي سبق له التسجيل في القاهرة.

وقال سيد عبد الحفيظ في تصريحات تلفزيونية عبر قناة «أبو ظبي الرياضية»: «الحقيقة ما تراها بنفسك وليست ما تسمعها بأذنك».

وأضاف: «مدرب صن داونز يحاول استفزاز الأهلي قبل لقاء الإياب ولكن مباراة الأربعاء ستكون الفيصل».

وتابع: «الأهلي لم يلعب بشخصيته المعتادة في لقاء الذهاب أمام صن داونز وخاصة في الشوط الثاني، الفريق الجنوب إفريقي صنع فرصًا عديدة رغم أن الأهلي لعب بأسلوب دفاعي».

وأوضح: «يجب ان تكون هناك وقفة مع الجنوب إفريقي بيرسي تاو جناح الفريق لأنه بعيد عن مستواه منذ فترة».

وأتم: «الأهلي قادر على تخطي صن داونز في لقاء الإياب لأنه يملك لاعبين أصحاب قدرات مميزة».

ويلتقي الأهلي مع صن داونز مساء الأربعاء المقبل، على ملعب ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الإياب، حيث يحتاج للفوز بفارق هدفين من أجل تعويض الهزيمة والتأهل للمباراة النهائية.