متحدث خارجية الاحتلال: إطلاق سراح الأسرى لا يعني توقف عمليتنا العسكرية في غزة

قال المتحدث باسم خارجية حكومة الاحتلال الإسرائيلية ليئور بن دور، إن «إعادة الأسرى الذين تحتجزهم حركة حماس، أحد أهداف العملية البرية التي تشنها بلاده على قطاع غزة المحاصر».

وأضاف خلال تصريحات لفضائية «الحرة»، مساء السبت، أن «بلاده سترحب بنجاح الاتصالات والوساطات الدولية التي تهدف لإطلاق سراح الأسرى»، لكنه نوه أن إعادتهم لا تعني التوقف عن العملية العسكرية.

وأشار إلى أن «العملية العسكرية تستهدف القضاء على قدرات المقاومة الإسلامية بشكل أو بآخر»، لافتًا إلى «قطع الاتصالات والإنترنت عن القطاع؛ لأن عناصر حماس يستخدمون تلك الخدمات في التخطيط للعمليات وإطلاق الصواريخ على إسرائيل».

وزعم أن «هناك مصداقية وشرعية لما تقوم به تل أبيب في غزة»، قائلًا إن «هناك دعمًا دوليًا من دول مهمة لما تقوم به بلاده؛ لممارسة حق الدفاع عن النفس والقضاء على عناصر حماس».

وعن قطع المياه والكهرباء عن القطاع، عقب: «أنا كإسرائيلي قلق على مصير أكثر من 220 مخطوفًا في غزة، هل يمنحوهم الطعام والشراب وهل تلقينا أي معلومات عنهم، وتتحدثون معي عن المياه في غزة؟!».