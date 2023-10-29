 الدفاع الجوي الروسي يدمر 36 طائرة مسيرة أوكرانية فوق البحر الأسود وشبه جزيرة القرم - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الدفاع الجوي الروسي يدمر 36 طائرة مسيرة أوكرانية فوق البحر الأسود وشبه جزيرة القرم

د ب أ
نشر في: الأحد 29 أكتوبر 2023 - 9:58 ص | آخر تحديث: الأحد 29 أكتوبر 2023 - 9:58 ص
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، للصحفيين، أن كييف حاولت مهاجمة أهداف على الأراضي الروسية باستخدام 36 طائرة مسيرة، لكن أنظمة الدفاع الجوي دمرتها فوق البحر الأسود والجزء الشمالي الغربي من شبه جزيرة القرم ليل السبت/ الأحد.

وقالت الوزارة "في ليلة 29 أكتوبر، أحبطت [أنظمة الدفاع الجوي] محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرات مسيرة على منشآت في أراضي الاتحاد الروسي"، بحسب ما أوردته وكالة تاس الروسية للأنباء.

وأضافت الوزارة أن "أنظمة الدفاع الجوي دمرت 36 طائرة مسيرة أوكرانية فوق البحر الأسود والجزء الشمالي الغربي من شبه جزيرة القرم".

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