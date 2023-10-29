موسكو تنتقد أمريكا لعدم دعمها روسيا في تصويت الأمم المتحدة بشأن الشرق الأوسط

انتقد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف الولايات المتحدة لعدم دعمها لمشروعات القرارات التى تتقدم بها روسيا والتي تدعو إلى إنهاء الأعمال العدائية في الشرق الأوسط في مجلس الأمن الدولي.

وقال لافروف خلال مقابلة صحفية مع وكالة أنباء بيلتا البيلاروسية الرسمية اليوم السبت: "من الواضح أن مثل هذا النهج كارثي". ونشرت وزارة الخارجية الروسية مضمون المقابلة أيضا اليوم السبت.

وأضاف الوزير الروسى أن الصراع يجب أن يحل سلميا، حتى لو كانت التوترات الحالية لا تسمح بإجراء محادثات حول حل الدولتين.

وحذر وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف من تهجير وتشريد مليوني فلسطيني وسط الغارات الإسرائيلية على غزة.

وقال "إذا تم محو غزة (...) فسيؤدي ذلك إلى كارثة لعقود إن لم يكن لقرون".

وحذر لافروف من شن هجوم بري إسرائيلي متوقع على نطاق واسع وأكد مجددا على ضرورة وقف لإطلاق النار لإيصال المساعدات الإنسانية.

وتستمر موسكو فى عرضها للتوسط في الصراع، حتى في الوقت الذي تقصف فيه أوكرانيا المجاورة في حرب بدأت العام الماضي. ويسعى الكرملين إلى إظهار أن روسيا ليست معزولة دوليا، على الرغم من العقوبات التي فرضها الغرب.

وذكر لافروف أن موسكو دعمت بنشاط إنشاء دولة إسرائيل خلال الحقبة السوفيتية ولكنه قال إنها ( أى إسرائيل ) فشلت مع ذلك في إقامة دولة فلسطينية مستقلة.

وأضاف أن موسكو أبلغت الحكومة الإسرائيلية بصورة متكررة أن العنف لن يتوقف طالما لم يكن للفلسطينيين دولة خاصة بهم. وذكر وزير الخارجية الروسى أنه "في غياب دولة، سيكون هناك تهديد دائم لإسرائيل".