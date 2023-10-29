قال المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، إن إسرائيل انتهكت القانون الدولي وذلك في الحرب على قطاع غزة.



وأضاف خلال مؤتمر صحفي من القاهرة، مساء الأحد، وذلك بعد زيارته لمعبر رفح، أي هجوم يؤثر على المدنيين أو المؤسسات المدنية لابد أن يُرد عليه في سياق القانون.



وأشار إلى أنّ إسرائيل عليها الالتزام بحماية المدنيين خلال الحرب، مؤكدا أن أي انهيار لمدرسة أو كنيسة أو مسجد أو مستشفى أمر مخالف للقانون.



وشدد على أن الفلسطينيين ليسوا طرفا في الأزمة الراهنة، داعيا لعدم الصمت إزاء ما يتعرضون له حاليا.



ولفت إلى أن الالتزام بالقانون أمر ضروري سواء على إسرائيل أو على حركة حماس.



ولليوم الـ23 على التوالي، يشن الجيش الإسرائيلي غارات مكثفة على قطاع غزة، ما أسفر عن استشهاد 8005 أشخاص في إحصاء رسمي لكنه غير نهائي.