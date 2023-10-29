حذر سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة السابق بالأهلي، اللاعبين والجهاز الفني للفريق من مباراة العودة أمام صن داونز، في قبل نهائي الدوري الأفريقي.

قال عبد الحفيظ عبر قناة أبو ظبي الرياضية "الخسارة بهدف نتيجة تبدو مقنعة على مستوى الأداء، لكنها مقلقة جدا، وتصل لدرجة مخيفة، لأن صن داونز يكون أفضل خارج ملعبه، ومن الوارد أن يستعيد عدد من لاعبيه، كما أن فريق يؤدي بشكل مميز".

أشار "الأهلي خرج بأقل الخسائر، لكنه قادرعلى التعويض بشكل كبير، بفضل شخصية الأهلي وقدرات لاعبيه الكبيرة".

واصل "حالة اللاعبين ستكون أفضل، لأن التراجع الشديد على مدار 90 دقيقة، ورد الفعل في بريتوريا لم يكن يليق بالأهلي".

انتقد سيد عبد الحفيظ، المدرب السويسري كولر، قائلا "طريقة اللعب غير مبررة، ليس عيبا أن تدرس في الشوط الأول، ولكن في الشوط الثاني لم يتغير شيء، بل فرص صن داونز في الشوط الثاني أكثر وأخطر، بينما نلعب بعشرة مدافعين دون ضغط بل تمركز فقط، وهذا ليس كفيلا ليضمن لك رد الفعل".

وانتقل عبد الحفيظ للحديث عن بيرسي تاو، قائلا "إنه يحتاج لوقفة، والتحدث معه، لإيجاد حل، لأنه يُقال إنه اعتذر عن الانضمام لمنتخب بلاده بسبب مشاكل أسرية".

وختم مدير الكرة السابق بالأهلي تصريحاته "إذا أثرت هذه المشاكل على مستواه، ما المانع في استبعاد تاو من المباراة القادمة".