السفير حسام زكي: تنسيق فلسطيني سعودي لعقد قمة عربية طارئة

علق السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، على طلب الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، لعقد قمة عربية طارئة بشأن القضية الفلسطينية، معقبًا: «هناك تنسيق فلسطيني سعودي بشأن هذا الأمر، وننتظر المخاطبة الورقية لبدء الاتصالات لعقد القمة الطارئة».

وأوضح خلال حوار خاص له ببرنامج «على مسئوليتي»، مع الإعلامي أحمد موسى، والمذاع على قناة «صدى البلد»، مساء السبت، أن القمة العربية الطارئة ستأتي في ظروف استثنائية، ولا بد من أن يوافق ثلثي أعضاء الجامعة على الطلب، منوها بأنه من المرجح عقد القمة الطارئة في مصر أو السعودية.

وأضاف أن القمة العربية الطارئة في حكم المنعقدة لأنه من الصعب ألا يوافق ثلثي الأعضاء، موضحًا أن الأيام المقبلة سيكون هناك جهد عربي في القمة الطارئة لدعم القضية الفلسطينية، لافتا إلى أن هناك قمة عربية إفريقية مجدولة ستكون يوم 11 نوفمبر المقبل.

وأشار إلى أن القمة العربية الطارئة ستناقش العديد من الملفات الهامة، أبرزها، وقف البطش الإسرائيلي تجاه الشعب الفلسطيني، بالإضافة إلى مناقشة ملفات الأسرى وإدخال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة.

وشدد على أن الغرب سقط أخلاقيا بسبب مواقفه تجاه القضية الفلسطينية، وصمته أمام جرائم الحرب التي يرتكبها جيش الاحتلال بحق أهالي غزة، معقبا: «كل ما يتحدث به الغرب عن عقائد ومبادئ وحقوق إنسان سقط بلا رجعة، كما أن الوضع الذي نشاهده الآن من العالم الغربي غير مسبوق، وهناك ازدواجية في المعايير».

وأشار إلى أن يوم 7 أكتوبر سيظل في الذاكرة، ولكن هناك تجاوزات حدثت من قبل الجانب الفلسطيني، وإسرائيل سخرت كل هذه الأمور واستغلالها؛ لترسيخ فكرة أن المقاومة هي داعش وتفعل ما تفعله لكسب تعاطف دولي.

وتابع: «القضية الفلسطينية تحظى بتأييد بعض الدول الغربية»، مشددا على أن العرب لا يوافقون على استهداف المدنيين أو ترويعهم وهذا الأمر خطأ، ولا يوجد تبرير ديني أو شرعي أو إنساني».