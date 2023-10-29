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أزاح نادي الإسماعيلي الستار عن الحافلة التي ستنقل الفريق خلال مبارياته بالموسم الجاري 2024/2023.

أحيا الإسماعيلي على حافلته ذكرى مئوية تأسيس النادي بعبارة "100 عام من المجد.. 1924 إلى 2024 نحن الإسماعيلي".

كما زين حافلة الدراويش أيضا 6 نجوم ترمز إلى بطولات النادي المحلية والقارية على مدار تاريخه.

وكان الإسماعيلي توج بلقب الدوري 3 مرات في أعوام 1967 و1991 و2002 إضافة إلى كأس مصر (مرتان) في عامي 1997 و2000.

ويحتفظ الإسماعيلي أيضا بإنجاز أول فريق مصري يتوج بدوري أبطال أفريقيا في عام 1969.

ويستعد الفريق بقيادة مديره الفني، إيهاب جلال، لمواجهة الداخلية، غدا الإثنين، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري.

لكن الإسماعيلي يعاني بشدة منذ بداية الموسم، حيث يقبع في المركز 15 برصيد 3 نقاط بعد فوز وحيد مقابل 3 هزائم.