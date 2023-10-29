تركيا تحتفل بالذكرى الـ100 لتأسيس الجمهورية

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احتفلت تركيا، اليوم الأحد بالذكرى الـ100 لتأسيس مصطفى كمال أتاتورك للجمهورية من خلال إقامة احتفالات في أنحاء البلاد، ظهرت فيها ألوان تركيا وصور أتاتورك.

وفي أنقرة، وضع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إكليلا من الزهور على ضريح أتاتورك.

وكان أتاتورك قد أعلن تأسيس جمهورية تركيا في 29 أكتوبر 1923، بعد أكثر من عام من الانتهاء الرسمي للامبراطورية العثمانية.

وقد وضع تركيا على مسار العلمانية، بما في ذلك الفصل التام بين الكنيسة والدولة، ورسم مسارا مواليا للغرب.

وتم السماح للنساء بالتصويت وتولي المناصب العامة، كما حلت الحروف الأبجدية الرومانية محل العربية.

ويستمر حتى اليوم الاعجاب بشخصية أتاتورك- أبو الاتراك. ولكنه يتعرض للانتقادات بسبب سياساته إزاء الأقليات.

ويتعرض أردوغان بدوره لانتقادات لقيامه بأسلمة تركيا والابتعاد عن أفكار أتاتورك. ويعتبر أردوغان السياسي الأكثر قوة في تركيا منذ أتاتورك، ويشيد مرارا وتكرارا بالإمبراطورية العثمانية.