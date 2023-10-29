 ختام البرنامج التدريبي المجاني على مهن الفندقة الشاملة بالأقصر - بوابة الشروق
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ختام البرنامج التدريبي المجاني على مهن الفندقة الشاملة بالأقصر

محمد راشد
نشر في: الأحد 29 أكتوبر 2023 - 12:57 م | آخر تحديث: الأحد 29 أكتوبر 2023 - 12:57 م

شهدت الأقصر، ختام البرنامج التدريبي المجاني الذي نفذته مديرية العمل على مهن الفندقة الشاملة لـ16 متدربا ومتدربة؛ تنفيذا لبروتوكول التعاون بين وزارة العمل وبرنامج الأغذية العالمي؛ بهدف تأهيل شباب المحافظة على المهن التي يتطلبها سوق العمل.

وأكد الدكتور هشام عبد الله مدير مديرية العمل بالأقصر، الانتهاء من البرنامج التدريبي المشترك وتحت إشراف الإدارة المركزية للتدريب المهني بالوزارة.

ووجه عبد الله، خلال كلمته التي ألقاها خلال فعاليات الختام، رسالة للشباب حثهم فيها على تكملة مسيرة التدريب بالبحث عن الوظائف الملائمة لهم وفقاً لما تلقوه من تدريب مهني، وأن وزارة العمل متمثلة في مديرية عمل الأقصر معهم جنبا إلى جنب حتى يتم إيجاد فرص عمل مناسبة لهم ومتابعتهم بعد التشغيل.

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