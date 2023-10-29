صحة غزة: رصدنا آلاف الحالات المصابة بأمراض جلدية ومعدية بين النازحين

طالب المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة الدكتور أشرف القدرة، الجهات الدولية بالعمل فورًا على وقف الانتهاكات والتهديدات الإسرائيلية للمستشفيات والأطقم الطبية وسيارات الإسعاف والنازحين.

وطلب خلال مؤتمر صحفي، اليوم الأحد، من الأطراف تحمل مسئولياتها لإجراء التدخلات اللازمة لإسعاف المنظومة الصحية بالأدوية والمستلزمات الطبية والوقود؛ لتتمكن من القيام بوظائفها في إنقاذ الجرحى والمرضى.

وذكر أن «تزايد آلاف النازحين في المستشفيات يضغط المنظومة الصحية، وينذر بكارثة صحية وخيمة على الجرحى والمرضى ضعيفي المناعة».

ولفت إلى أن «الطواقم الطبية رصدت آلاف الحالات المصابة بأمراض جلدية ومعدية والإنفلونزا والجدري المائي والإسهال»، محذرًا من انتشار الأمراض المتسارع بين النازحين؛ بسبب شح المياه وقلة النظافة الشخصية والبيئية.

وقال إن «الأطقم الطبية استنزفت قواها جراء الأعداد الهائلة من المرضى والجرحى دون توقف»، مناشدًا كل الطلبة والخريجين والمتقاعدين من الأطباء والممرضين، الالتحاق فورا بالمستشفيات وإسناد الأطقم الطبية المنهكة.

وناشد أبناء الشعب الفلسطيني التبرع بالدم في كل المستشفيات وفروع بنك الدم بالقطاع، مطالبًا من اللجنة الدولية للصليب الأحمر بتوفير وحدات كميات كبيرة من وحدات الدم من خارج القطاع.