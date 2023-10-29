المدعي العام للمحكمة الجنائية: ما يشهده قطاع غزة أمر لا يمكن استيعابه

قال المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، إن ما يشهده قطاع غزة في الوقت الحالي أمرٌ لا يمكن استيعابه.



وأضاف خلال مؤتمر صحفي من القاهرة، مساء الأحد، وذلك بعد زيارته لمعبر رفح، أنه لا يمكن التغاضي عن الأوضاع في الأراضي الفلسطينية.



وأشار إلى أن أهل غزة يستحقون العدالة مثل أي شعب، معبرا عن رغبته في التوجه إلى القطاع للقاء من يعانون هناك والوفاء بالالتزامات تجاههم.



وشدد على أنه يجب عدم عرقلة وصول إمدادات الإغاثة الإنسانية إلى غزة.



ولليوم الـ23 على التوالي، يشن الجيش الإسرائيلي غارات مكثفة على قطاع غزة، ما أسفر عن استشهاد 8005 أشخاص في إحصاء رسمي لكنه غير نهائي.