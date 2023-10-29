العشري: فرص استثمارية واعدة في مصر بقطاع الحديد والصلب

أكد أيمن العشري رئيس غرفة القاهرة التجارية ورئيس مجموعة حديد العشري، أن انعقاد قمة الصلب العربي الـ16 اليوم في مصر، يعتبر خطوة مهمة نحو تطوير هذا القطاع على الصعيد العربي.

جاء ذلك اليوم الأحد في تصريحات له خلال مشاركته في افتتاح قمة الصلب العربي الـ16 بالقاهرة.

وقال العشري، إن احتضان القاهرة لهذه القمة يؤكد حالة الاستقرار التي تعيشها مصر، والدعم الكبير من القيادة السياسية المصرية على رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي للاستثمار والمستثمرين بشكل عام والعرب بصفة خاصة.

وأشار إلى أن مصر مُهيأة للاستثمار في قطاع الحديد والصلب وكل القطاعات في ظل الطفرة التنموية التي تمر بها خلال هذه الفترة من بنية تحتية وفرص استثمارية ومشروعات قومية غير مسبوقة.

ولفت إلى أن قمة الصلب العربي من أهدافها تطوير هذه الصناعة بما يتناسب مع التطورات العصرية العالمية؛ مما يؤدي إلى فتح أسواق تصديرية جديدة تزيد من صادرات صناعة الحديد والصلب العربي مع دراسة الفرص الاستثمارية المُتاحة في هذا القطاع، وطرح أفكار جديدة تحقق التنمية ودراسة الظروف الملائمة والسعي لخلق جيل جديد يعمل علي تطوير قطاع الحديد والصلب العربي.

وأشار إلى أهمية اللقاءات الثنائية التي ستتضمنُها القمة لمناقشة سبل تنمية قطاع الحديد والصلب العربي، وتبادل الخبرات بين الدول العربية في هذا القطاع بما يتماشى مع المستجدات العالمية في ظل التكنولوجيا الحديثة بما يحقق النمو الاقتصادي العربي.