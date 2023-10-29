 مسئولة صينية: نعاني ظروفا مائية معقدة مع تكرار حالات الجفاف والفيضان - بوابة الشروق
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مسئولة صينية: نعاني ظروفا مائية معقدة مع تكرار حالات الجفاف والفيضان

محمد علاء
نشر في: الأحد 29 أكتوبر 2023 - 7:05 م | آخر تحديث: الأحد 29 أكتوبر 2023 - 7:05 م

قالت تشو شنج، نائبة وزير الموارد المياه الصيني، إن المياه مورد حساس للتغيرات المناخية المتفاقمة، وهو ما يجعل تحقيق أهداف أجندة المياه في أجندة الأمم المتحدة 2030 مهمة عاجلة.

وأشارت شنج، خلال فعاليات أسبوع القاهرة السادس للمياه، إلى أن توزيع المياه في الصين غير متوازن، وأن بلادها تعاني من ظروف مائية معقدة مع تكرار حالات الجفاف والفيضان.

وأكدت نائبة وزير الموارد المياه الصيني أن بلادها أطلقت مشروعا للوقاية من الفيضانات كما أقامت مشروعات كبرى على شبكات المياه، لافتة إلى أن التحكم في المياه حل الكثير من المشكلات.

ونوّهت المسئولة الصينية بأن بلادها وقعت مذكرات تفاهم في مجال المياه مع العديد من البلدان الإفريقية، ومنها مصر.

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