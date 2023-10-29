قال الدكتور محمد أبو سلمية مدير مستشفى مجمع الشفاء الطبي بقطاع غزة، إن تهديدات الاحتلال بقصف المستشفى لا تتوقف.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «مساء dmc»، الذي يُقدمه الإعلامي أسامة كمال، على قناة «dmc»، مساء الأحد، أن القصف بجوار مستشفى الشفاء مستمر كل دقيقة.



وأشار إلى أن إقدام الاحتلال على قصف المستشفى سيكون أمرا جنونيا، حيث يتواجد به 1000 مريض وجريح و80 حالة عناية مركزة، كما يؤوي 60 ألف نازح.



ولفت إلى أن التهديد بقصف بتفجير المستشفى هو حكم بالإعدام على مليوني مواطن في غزة، لا سيما أن هذا المجمع يعتبر مستشفى مركزيا تنقل إليه الحالة من كل أرجاء قطاع غزة، وذلك من رفح (جنوب) إلى بيت حانون (شمال)



ولفت إلى أن المستشفى هو العصب الصحي لقطاع غزة، محذرا من أن المجمع إذا جرى قصفه فلن يكون مكان للعلاج.



ولليوم الـ23 على التوالي، يشن الجيش الإسرائيلي حربا شاملة على قطاع غزة، ما أسفر عن استشهاد 8005 أشخاص في إحصاء رسمي لكنه غير نهائي.



وكان مساء الجمعة، وقتا رهيبا على مواطني غزة بعدما تعرضوا لغارات هي الأعنف، مع قطع الاتصالات والإنترنت مع جعل القطاع منعزلا عن العالم.