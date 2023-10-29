نتنياهو يعتذر عن تصريح عنصري أغضب اليهود الشرقيين

اعتذر رئيس وزراء دولة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، عن تصريح عنصري، أدلى به الخميس الماضي، أغضب اليهود الشرقيين.

وجاء اعتذار نتنياهو، في تغريدة نشرها على صفحته الرسمية، بمنصة "إكس" (تويتر سابقاً) يها: "أعتذر عن أقوالي أمس، ليس لدي نية لإيذاء أي شخص".

وأضاف نتنياهو: "أنا مرتبط بأعماق نفسي بجميع طوائف إسرائيل، وأثمن إسهامها الكبير في تراث شعبنا وبناء إسرائيل"، حسب تعبيره.

وذكرت وكالة "الأناضول"، التركية للأنباء، أن تصريحات نتنياهو العنصرية جاءت خلال اجتماع مع أعضاء "الكنيست"، بشأن الإغلاق المقبل لهيئة الإذاعة الإسرائيلية، التي سوف يحل محلها نسخة مقلصة.

وقال نتنياهو ردًا على سؤال وجهه له وزير المالية، موشيه كحلون، على هامش الاجتماع، حول تأجيله إقامة هيئة إذاعة بديلة، إن جيناته الشرقية تحركت مستخدمًا مصطلح "مزراحي" التي تشير إلى اليهود الذين ينحدرون من دول عربية وإسلامية.

وهاجم عضو الكنيست "عمير بيرتس"، من كتلة "المعسكر الصهيوني" المعارضة، نتنياهو بسبب مقولته، قائلًا لإذاعة الجيش الإسرائيلي، الخميس الماضي، إنه "لا نقاش على أن الحديث يدور عن استعلاء، وهذه ليست جينات شرقية، وإنما جينات عنصرية".