وجيه أحمد: الزمالك طلب خلال ولايتي عدم تولي 3 حكام أكفاء لمبارياته

قال وجيه أحمد رئيس لجنة الحكام السابق بالاتحاد المصري لكرة القدم، إنه خلال تواجده في منصب رئيس اللجنة، تلقى 3 خطابات من نادي الزمالك لعدم تولي كل من جهاد جريشة ومحمود البنا وإبراهيم نور الدين، لمبارياته.

وتابع وجيه أحمد في تصريحات تليفزيونية: "تم تعيين محمود البنا لمباراة الزمالك وطلائع الجيش في الدوري، والتي خسرها الفريق الأبيض بثلاثية مقابل هدف وحيد".

وأضاف: "مرتضى منصور وجه انتقادات عنيفة لي واتهامات لا حصر لها وتجاوزات كبيرة، وقاضيته في المحاكم ولكن لم يحدث أي شيء".

وبسؤاله عن رأيه في تولي خبير أجنبي رئاسة لجنة الحكام، قال: "لجنة الحكام لا تحتاج خبير تحكيم أجنبي لإدارتها في الوقت الحالي، وهناك حكام مصريين أفضل من بيريرا".

وأكمل: "لا يليق بمصر الاستعانة بخدمات مارك كلاتينبرج خاصةً أنه كان يتولى لجنة حكام اليونان، ولم يفيد التحكيم المصري مطلقًا".

وأتم: "كلاتينبرج كان يتعامل عن طريق الأون لاين فقط مع الحكام ولم يعقد محاضرات، وكان يخاطب الإعلام"