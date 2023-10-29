إشبيلية يفشل في تحقيق الفوز للمباراة الرابعة على التوالي

فشل فريق إشبيلية في تحقيق الفوز للمباراة الرابعة على التوالي في الدوري الإسباني، وتعادل مع مضيفه قادش 2/2 اليوم السبت في الجولة الحادية عشرة من المسابقة.

وتقدم قادش بهدفين نظيفين أحرزهما كريستوفر راموس وداروين ماتشيس في الدقيقتين الثامنة و28، قبل أن يتمكن إشبيلية من تسجيل هدف تقليص الفارق في الدقيقة 37 عن طريق لوكاس أوكامبوس، لينتهي الشوط الأول بتقدم قادش 2 / 1.

وفي الشوط الثاني، تمكن فريق إشبيلية من تسجيل هدف التعادل عن طريق إيفان راكيتيتش في الدقيقة 60.

ورفع إشبيلية، الذي لديه مباراة مؤجلة رصيده إلى عشر نقاط في المركز الثالث عشر، بفارق الأهداف أمام قادش صاحب المركز الرابع عشر.

وبهذا التعادل، فشل إشبيلية في تحقيق أي انتصار في الدوري في آخر أربع مباريات، حيث خسر أمام برشلونة وتعادل مع رايو فايكانو وريال مدريد.

وبات هذا التعادل هو الرابع لإشبيلية في الدوري هذا الموسم مقابل الفوز في مباراتين والخسارة في أربع مباريات.

في المقابل، أصبح هذا التعادل هو الرابع لقادش مقابل الفوز في مباراتين والخسارة في خمس.