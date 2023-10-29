الفاو: تغير المناخ يؤدي إلى تفاقم ندرة المياه

قال عبد الحكيم الواعر، الممثل الإقليمي لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة "الفاو"، إن ندرة المياه وعدم كفاية فرص الحصول على المياه النظيفة تظل عائقا كبيرًا أمام مليارات الأشخاص في جميع أنحاء العالم.

وأشار الواعر، خلال فعاليات أسبوع القاهرة السادس للمياه، إلى أن حصة الفرد في المنطقة العربية من المياه تعادل عُشر المتوسط العالمي، وهي تمثل 25% مما كانت عليه في ستينيات القرن الماضي.

نوّه بأن تغير المناخ يؤدي إلى تفاقم ندرة المياه، لافتا إلى أن القطاع الزراعي المستخدم الأكبر للمياه، لافتا إلى أن المنظمة ستعرض خلال أسبوع القاهرة للمياه آليات واستراتيجيات عملية للتكيف مع التغيرات المناخية، وتعزيز الأمن الغذائي.

كما أكد الواعر أن التوترات والصراعات السياسية تؤثر على البنية التحتية وشبكات المياه، مضيفا أنه من المتوقع أن تصبح ندرة المياه في المنطقة العربية المحرك الرئيسي للنزاع والنزوح.