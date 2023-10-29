الجامعة العربية: الغرب لا يريد دفع الأمور إلى حد تلاشي حل الدولتين

علق السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، تفاصيل دعوة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، لإعادة إحياء التحالف الدولي الذي حارب داعش من أجل مواجهة حماس، معقبا: «هذا الحديث مرفوض».

وأضاف خلال حوار خاص له ببرنامج «على مسئوليتي»، تقديم الإعلامي أحمد موسى، والمذاع على قناة «صدى البلد»، مساء السبت، أن الجهد الذي بذله الاحتلال منذ 7 أكتوبر، يصب في اتجاه تحويل القضية الفلسطينية عن مسارها الأخلاقي، منوها بأن القضية الفلسطينية لو فقدت البوصلة الأخلاقية تتحول إلى تفريعة في الحرب الدولية ضد الإرهاب، والتي تكافح داعش وغيرها من التنظيمات.

وأشار إلى أن أمريكا تتحدث دائما عن حل الدولتين ولكن أفعالها لا تتواءم مع أحاديثها، موضحا أن أوروبا أكثر مرونة في هذا الاتجاه، ولكن تأثيرها ليس بقدر تأثير واشنطن، فالغرب لا يريد دفع الأمور إلى حد تلاشي حل الدولتين.

ولفت إلى أن رؤية أمريكا في إرسال حاملات الطائرات إلى الشرق الأوسط لمنع اتساع رقعة الحرب، موضحا الهدف من وجود الأسطول الأمريكي في المنطقة من وجهة النظر الأمريكية هو ردع أطراف أخرى عن الدخول للحرب واتساع رقعتها، وهو ما حذر منه الرئيس السيسي اليوم.

وشدد السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، على أن الولايات المتحدة الأمريكية تدعم دولة الاحتلال الإسرائيلي بشكل كامل.