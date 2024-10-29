السفير التركي بالقاهرة: 100 ألف مصري يعملون في الاستثمارات التركية

أعلن السفير التركي بالقاهرة، صالح موطلو شن، أنه سيتم عقد اجتماع ثاني في ديسمبر المقبل بين رجال الأعمال في مصر وتركيا، بالإضافة إلى البنوك المصرية وهيئة الاستثمار التركية؛ بهدف تطوير الاستثمارات التركية في مصر، والتي تبلغ قيمتها حاليا 3 مليارات دولار.

وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «على مسئوليتي» مع الإعلامي أحمد موسى، المذاع عبر شاشة «صدى البلد»، مساء الإثنين، أن 100 ألف مصري يعملون في الاستثمارات التركية بمصر في شركات النسيج والزجاج والملابس.

وأكد أن جميع المستثمرين الأتراك سعداء بتواجدهم للعمل في مصر، مضيفا أنهم يخططون لتوسيع استثماراتهم وزيادة عدد مصانعهم.

وشدد أن هناك اهتماما كبيرا من رجال الأعمال الأتراك بالاستثمار في مصر، لاسيما في مجال السياحة، متابعا:«من يأتي إلى مصر من الأتراك يصبح مصريا ويحب مصر فيصبح مصريا».

وأوضح أن نسبة العمال الأتراك في الاستثمارات التركية بمصر لا تتجاوز 2%، مضيفا أنهم يتركون الإدارة والتوظيف للإخوة المصريين لنجاحهم في هذا المجال.

واستشهد بافتتاح مصنع شركة «بيكو» التركية لإنتاج الأجهزة الكهربائية والإلكترونية مؤخرا، والذي يصدر منتجاته إلى دول إفريقيا وتونس والإمارات ودول أخرى، مشيرا إلى أن تركيا تركت تخطيط وإدارة المشروع للشركات المصرية الذين نجحوا في إنشائه بكفاءة عالية.