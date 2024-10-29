ماكرون: هجوم 7 أكتوبر همجي لكن لا شيء يبرر عدد القتلى الكارثي في غزة

وصف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الثلاثاء، أمام البرلمان المغربي هجوم حركة حماس، في السابع من أكتوبر من العام الماضي على إسرائيل بأنه همجي، واعتبر أن إسرائيل لها الحق في الدفاع عن نفسها، لكنه قال إن ذلك لا يبرر سقوط هذا العدد الكارثي من الضحايا المدنيين في قطاع غزة.

وقال ماكرون الذي كان يتحدث في خطاب أمام البرلمان المغربي «هجوم حماس في 7 أكتوبر 2023، كان هجوما بربريا فظيعا ضد إسرائيل وشعبها، هذه الأخيرة لها الحق في الدفاع عن شعبها من الهجوم، وفرنسا فقدت 48 من أبنائها في هذه الحرب واثنين من مواطنيها لا يزالان أسيران في غزة، لكن لا شيء يبرر هذا العدد الكبير الكارثي من القتلى في غزة، والمعاناة التي يعاني منها السكان المدنيون»، بحسب وكالة رويترز.

وأضاف: «لهذا يجب وقف إطلاق النار في غزة، وفرنسا لم تتوقف... عن الدعوة إلى وقف إطلاق النار وتحرير الأسرى وحماية المدنيين والسماح بالمساعدات الإنسانية للوصول إلى غزة».

وتحدث عن لبنان وقال: «في لبنان أيضا يجب وقف إطلاق النار ووقف العمليات العسكرية».

وأضاف: «الحلول الدبلوماسية ممكنة وضرورية وهي التي تدعمها فرنسا لتمكين الشعب الإسرائيلي والفلسطيني واللبناني من تحقيق طموحاتهم في السلام والأمن وعودة جميع المهجرين».

وأشار ماكرون، إلى أن فرنسا تاريخيا كانت مع حل الدولتين.

وبدأ الرئيس الفرنسي أمس الاثنين، زيارة للمغرب تستمر حتى غدا الأربعاء.