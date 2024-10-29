تعرف على خريطة دخول الجماهير لحضور مباراة الأهلي والعين الإماراتي

أكد محمود القاضي مدير العمليات بالمجموعة الإفريقية، استعداد المجموعة لتأمين مباراة الأهلي والعين الإماراتي، المقرر لها اليوم الثلاثاء، على استاد القاهرة الدولي، في بطولة كأس إنتركونتيننتال.

أضاف القاضي في مداخلة هاتفية لبرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، أن الباب البحري المطل على صلاح سالم سيستقبل جماهير الدرجة الثالثة شمال والثانية موحدة، بينما الثالثة يمين مخصص لهم الباب القبلي الذي يطل على شارع النصر.

وأشار إلى أن جماهير الدرجة الأولى والمقصورة سيدخلون من الباب الغربي للاستاد الموجه مباشرة لمسجد آل رشدان، بينما الصحفيين والمصورين مخصص لهم باب الفروسية أمام السور الخلفي لنادي الزهور، مضيفًا «جمهور العين مخصص لهم باب مستحدث بجوار باب آل رشدان».

وعن دخلة جمهور الأهلي وأدوات التشجيع، أكد أن السماح بدخولها يتم بعد مراجعتها مسبقًا عن طريق وزارة الداخلية، إذ يتم الموافقة على دخولها بعد مراجعتها بشكل كامل.