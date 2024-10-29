 تعرف على خريطة دخول الجماهير لحضور مباراة الأهلي والعين الإماراتي - بوابة الشروق
الثلاثاء 29 أكتوبر 2024 10:29 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟
النتـائـج تصويت

تعرف على خريطة دخول الجماهير لحضور مباراة الأهلي والعين الإماراتي

محمد ثابت
نشر في: الثلاثاء 29 أكتوبر 2024 - 10:22 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 29 أكتوبر 2024 - 10:22 ص

أكد محمود القاضي مدير العمليات بالمجموعة الإفريقية، استعداد المجموعة لتأمين مباراة الأهلي والعين الإماراتي، المقرر لها اليوم الثلاثاء، على استاد القاهرة الدولي، في بطولة كأس إنتركونتيننتال.

أضاف القاضي في مداخلة هاتفية لبرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، أن الباب البحري المطل على صلاح سالم سيستقبل جماهير الدرجة الثالثة شمال والثانية موحدة، بينما الثالثة يمين مخصص لهم الباب القبلي الذي يطل على شارع النصر.

وأشار إلى أن جماهير الدرجة الأولى والمقصورة سيدخلون من الباب الغربي للاستاد الموجه مباشرة لمسجد آل رشدان، بينما الصحفيين والمصورين مخصص لهم باب الفروسية أمام السور الخلفي لنادي الزهور، مضيفًا «جمهور العين مخصص لهم باب مستحدث بجوار باب آل رشدان».

وعن دخلة جمهور الأهلي وأدوات التشجيع، أكد أن السماح بدخولها يتم بعد مراجعتها مسبقًا عن طريق وزارة الداخلية، إذ يتم الموافقة على دخولها بعد مراجعتها بشكل كامل.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك