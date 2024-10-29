المرصد السوري: انفجارات في تل الجابية بريف درعا تزامنا مع تحليق طائرات

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بدوي انفجار عنيف تزامناً مع تحليق لطائرات - يرجح أنها إسرائيلية - في أجواء تل الجابية شمال غرب مدينة نوى في ريف درعا الغربي، بالقرب من الحدود مع الجولان السوري المحتل.

وقال عبر موقعه الرسمي، اليوم الثلاثاء، إنه «لم يتبين سبب الانفجار، وما إذا كان نتيجة غارة جوية إسرائيلية أو لسبب آخر، حيث تصاعد الدخان من مكان الانفجار، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى اللحظة».

وفي 19 أكتوبر الجاري، استهدفت المدفعية الإسرائيلية موقعا جنوب غرب بلدة حضر في ريف القنيطرة، وسقطت القذائف في أرض زراعية في منطقة سحيتا قرب الجولان السوري المحتل، دون ورود معلومات عن وقوع خسائر بشرية حتى الآن.

ويأتي ذلك، تزامنا مع استمرار عمليات التجريف وحفر الخنادق بمحاذاة المنطقة المنزوعة السلاح في الجولان السوري.