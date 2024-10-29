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السل يتفوق على الإيدز من حيث الوفيات.. تقرير صادم من الصحة العالمية

د ب أ
نشر في: الثلاثاء 29 أكتوبر 2024 - 10:48 م | آخر تحديث: الثلاثاء 29 أكتوبر 2024 - 10:50 م

 أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الثلاثاء، أنه تم تسجيل إصابة أكثر ثمانية ملايين شخص بالسل العام الماضي، وهو أعلى عدد تم تسجيله منذ أن بدأت المنظمة الأممية في رصد هذا المرض.

وذكر التقرير الجديد أن حوالي 25ر1 مليون شخص توفوا بسبب السل الرئوى وهذه الوفيات تقريبا ضعف عدد الأشخاص الذين قتلهم فيروس نقص المناعة البشرية الإيدز في 2023.

وقالت المنظمة إن السل لا يزال يصيب بشكل كبير السكان في جنوب شرق آسيا وأفريقيا ومنطقة غربى المحيط الهادئ ، حيث تمثل الهند وإندونيسيا والصين والفلبين وباكستان أكثر من نصف حالات السل في العالم.

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، في بيان: "إن حقيقة أن السل الرئوى لا يزال يقتل ويصيب العديد من الأشخاص هو أمر مخز، في وقت لدينا فيه الأدوات لمنعه واكتشافه وعلاجه".


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