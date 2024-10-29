الرئيس الألماني يزور موقع متحف الهولوكوست في اليونان

دعا الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير إلى ضرورة تضمين العديد من الأماكن الصغيرة التي شهدت جرائم النازيين وذلك عند إحياء ذكرى الجرائم الألمانية خلال الحرب العالمية الثانية.

وفي مستهل زيارته لليونان، قال الرئيس الألماني اليوم الثلاثاء: "هذه هي الطريقة الوحيدة التي يمكن من خلالها الحفاظ على ذكرى الضحايا والمعاناة"، مشيرا إلى أن "اضطهاد اليهود من قبل النازيين حدث في جميع أنحاء أوروبا".

وأضاف شتاينماير: "عندما نتذكر، فإن الأمر لا يتعلق بالأرقام وحسب، بل إنه يتعلق أيضا بإظهار أن وراء الأرقام وجوه وأسماء ومصائر وأقارب، يشاركون معاناة آبائهم وأجدادهم حتى الجيل الثاني والثالث".

وبعد وصوله، زار الرئيس الألماني موقع بناء متحف الهولوكوست المستقبلي في مدينة سالونيك، وكانت ترافقه نظيرته اليونانية كاترينا ساكيلاروبولو. ويُقام المتحف حاليًا بدعم ألماني بالقرب من معسكر التجميع الذي تم فيه جمع اليهود قبل ترحيلهم إلى معسكرات الاعتقال النازية. وقال شتاينماير: "من يقف هنا ويتحدث بصفته الرئيس الفيدرالي الألماني يشعر بالخزي".

يذكر أنه قبل الحرب العالمية الثانية، كانت الطائفة اليهودية في اليونان تضم حوالي 80 ألف عضو، كان حوالي 50 ألف منهم يعيشون في سالونيك، واعتبارًا من مارس 1943، تم ترحيل غالبيتهم إلى معسكر الاعتقال النازي أوشفيتس في بولندا التي كانت تحتلها القوات النازية الألمانية آنذاك حيث تم قتلهم هناك، ولم ينج من الهولوكوست سوى حوالي 12% فقط.

وسيزور شتاينماير بعد غد الخميس أيضًا منطقة كاندانوس في كريت، والتي دُمرت بالكامل على يد القوات الألمانية في يونيو من عام 1941.

من جانبه، قال ديفيد سالتيل رئيس الطائفة اليهودية في سالونيك إنه لا ينبغي أن يكون المتحف مجرد نصب تذكاري لملايين الضحايا وحسب " بل ينبغي أن يتحول إلى منارة ورمز ساطع ضد العنصرية ومعاداة السامية، وتذكير دائم بقيم الإنسانية والتسامح والتعايش السلمي".

وأضاف شتاينماير أن التذكر وإحياء الذكرى أمر مهم، ورأى أنه في الأوقات التي تتعرض فيها الديمقراطية للتحديات بمثل هذه القوة كما هو الحال اليوم، فإنه "يجب علينا أن نفهم مثل هذا المتحف على أنه تكليف لنا بأن نشارك اليوم في الدفاع عن الديمقراطية".