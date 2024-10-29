بوينج تجمع تمويلات بقيمة 21 مليار دولار لتعزيز السيولة النقدية لديها

جمعت شركة صناعة الطائرات الأمريكية بوينج تمويلات جديدة بنحو 21 مليار دولار من خلال بيع أوراق مالية مختلفة كإحدى أكبر عمليات جمع تمويلات تنفذها شركة أمريكية مدرجة في البورصة.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن بيان للشركة القول إنها باعت 5ر112 مليون سهم عام بسعر 143 دولار للسهم الواحد، حيث تم بيع الأسهم بخصم بلغت نسبته 7ر7% من سعره في ختام تعاملات يوم الجمعة الماضي وكان 01ر155 دولار.

كما باعت الشركة أسهم إيداع بقيمة 5 مليارات دولار، تمثل واحد على عشرين من الأسهم المميزة القابلة للتحويل الإلزامي للشركة.

في المقابل تراجع سهم بوينج أمس بنسبة 8ر2% إلى 69ر150 دولار للسهم الذي فقد حوالي 42% من قيمته منذ بداية العام الحالي ليكون ثاني أسوأ الأسهم المدرجة على مؤشر داو جونز الصناعي القياسي أداء خلال العام.

ياتي ذلك في حين يواصل عمال مجمع مصانع شركة بوينج في سياتل بالولايات المتحدة الإضراب الذي دخل أسبوعه السابع وأدى إلى توقف إنتاج أفضل طائرات الشركة مبيعا،737ماكس، بعد رفض عقد العمل الجديد المقترح من جانب الشركة.

يتضمن العقد المقترح زيادة الأجور بنسبة 35% على مدى 4 سنوات، وصرف منحة تصديق على العقد تصل إلى 7000 دولار لكل عامل ، وإعادة نظام الحوافز وزيادة المساهمة في نظام تقاعد العمال، من خلال دفع مبلغ 5000 دولار لمرة واحدة عن كل عامل مع زيادة مساهمة الشركة في تمويل النظام بنسبة 12%. ولكن العرض لم يتضمن إعادة نظام التقاعد السابق الذي ألغته الشركة منذ 10 سنوات ويطالب العمال بإعادته.

كما أعلنت بوينج في الأسبوع الماضي تسجيل خسائر قدرها 19ر6 مليار دولار خلال الربع الثالث، بما يعادل 44ر10 دولار للسهم في حين كان المحللون يتوقعون خسائر بمعدل 34ر10 دولار للسهم.

ووصل إجمالي إيرادات الشركة خلال الربع الثالث إلى 84ر17 مليار دولار وهو ما جاء متفقا مع توقعات المحللين.

يذكر أن بوينج لم تحقق أرباحا منذ 2018 والموقف يتجه نحو مزيد من التدهور قبل أن يبدأ في التحسن.