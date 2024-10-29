محافظ القليوبية: تحديث خطوط المرافق تسهم في النهوض بالقطاع الصناعي

قال المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، إن القليوبية تعد من أكبر القلاع الصناعية بين المحافظات، كما يعد مشروع إحلال وتجديد خط المازوت المغذي لشبكة كهرباء مسطرد من المشروعات القومية، مشيرا إلى أن تحديث خطوط المرافق تسهم بشكل مباشر في النهوض بالقطاع الصناعي وستعود بالنفع العام على المواطنين من خلال توفير فرص العمل والنهوض بالجانب الصناعي ودفع عجلة التنمية، موضحا أن خط البترول لم يتم تجديده منذ عام 1984.

جاء ذلك خلال جلسة التشاور المجتمعي لتقييم الأثر البيئي لمشروع إنشاء خط منتجات مسطرد – بنها بجامعة بنها اليوم، وذلك بقاعة الاحتفالات الكبرى بمجمع الكليات، بحضور الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، والمهندس نبوي محمود حسن رئيس شركة أنابيب البترول ونواب رئيس جامعة بنها، والمهندسة أميرة عبدالحليم مدير عام المشروعات بوزارة البيئة، والمهندسة علياء عبدالحميد مدير عام البيئة بالهيئة العامة للبترول.

ويذكر أن المشروع يهدف إلى رفع كفاءة وتأمين نقل المازوت لتغذية محطة كهرباء شبرا الخيمة من خلال شبكة شركة أنابيب البترول.

ومن جانبه، أكد رئيس الجامعة، أن جامعة بنها بكلياتها المختلفة ممثلة في قطاع خدمة المجتمع شاركت في إعداد ومراجعة العديد من دراسات تقييم الأثر البيئي لعدد من المشروعات على مستوى محافظة القليوبية والمحافظات الأخرى.

وأشار رئيس جامعة بنها، إلى أن الدراسة الميدانية لتقييم الأثر البيئي هي عبارة عن عملية تدريجية منظمة توفر هيكلا لجمع وتوثيق المعلومات و الآراء حول الآثار البيئية لمساعدة المنشأة في إنجاز أهدافها البيئية وتحسين أدائها البيئي ، مما يكون له عظيم الأثر في تحقيق أهداف التنمية المستدامة للدولة من خلال هذا الحوار المجتمعي، متمنيا الوصول إلى آراء وأفكار تخدم المجتمع.

ومن ناحية أخرى، استعرض المهندس نبوي محمود حسن رئيس شركة أنابيب البترول تاريخ الشركة وأهدافها، مضيفا أن الجلسة تناولت العديد من النقاشات حول الخط الجديد وأهميته من الناحية الاقتصادية، ومراعاة البعد البيئي فيه من جانب وزارة البترول والثروة المعدنية واتباع أفضل معايير الحفاظ على البيئة في شتى المشروعات التي يجري العمل عليها.

وشهد اللقاء عرض لنظام السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة بشركة أنابيب البترول قدمه مدير عام السلامة بالشركة، وعرض للمشروع قدمه المهندس مساعد رئيس الشركة للشئون الهندسية، وتقديم عرض عام لدراسة تقييم الأثر البيئي للمشروع وآثاره على البيئة المحيطة والمجتمع (شركة بتروسيف)، واختتم اللقاء بحوار مفتوح مع ممثلي المجتمع.

يذكر أن خط منتجات مسطرد وبنها قطره 16 بوصة بطول 45 كيلو مترا، ويعد أحد الروافد الهامة من الخطوط خلال الفترة الحالية لنقل العديد من المنتجات البترولية