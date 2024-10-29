

أعلن حزب الله اللبناني، أمس، تصديه لطائرات حربية إسرائيلية في أجواء القطاع الغربي جنوبي البلاد ‏بصواريخ أرض - جو، ‏وإجباره على مغادرة ‏الأجواء اللبنانية.‏

وقال حزب الله، في بيانه، الذي نقلته شبكة "روسيا اليوم": "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعا عن لبنان ‏وشعبه، ‌‏تصدى مجاهدو المقاومة الإسلامية في ‏وحدات ‏الدفاع ‏الجوي للطائرات الحربية الإسرائيلية في أجواء القطاع الغربي ‏بصواريخ أرض - جو ‏وأجبروها على مغادرة ‏الأجواء اللبنانية".

وأكد الحزب، تنفيذه لعدد من العمليات ضد إسرائيل، مشيرا إلى أنه استهدف تجمعات للجنود ومواقعا عسكرية ومستوطنات إسرائيلية، وأوقع قتلى وجرحى.

- ولكن، ماذا نعرف عن أنواع الصواريخ؟ وإلى كم نوع تنقسم؟



- صواريخ جو - جو



هي صواريخ موجهة تطلق من طائرات بهدف تدمير طائرة أخرى، وتنطلق عموما بمحرك صاروخي واحد أو اثنين وعادة ما يكون الوقود صلبا، ولكنه أحيانا ما يكون سائلا أيضا.

وتختلف أحجام الصواريخ من صغيرة قصيرة إلى طويلة المدى تستخدم أنظمة التوجيه الأكثر دقة في حد ذاتها، فهي إما موجهة بالأشعة تحت الحمراء أو موجهة بالرادار، حسب المتطلبات والنطاقات، وفق ما ذكر موقع "الدفاع العربي" المتخصص في الاستراتيجيات العسكرية والسياسية للدول العربية والشرق الأوسط.

ويجري حمل الصواريخ بواسطة طائرات مقاتلة وطائرات هليكوبتر هجومية وبعض الطائرات الأخرى المجهزة خصيصًا، والغرض منها هو إسقاط التهديدات المحمولة جوا مثل الطائرات الأخرى وصواريخ كروز وغيرها.



- صواريخ أرض - جو



تمثل صواريخ "أرض - جو" المعروفة اختصارا بـ"سام" أحد أهم وسائل الدفاع الجوي، التي استطاعت تحييد الطائرات الهجومية خلال العديد من الحروب، وفقا لما ذكرته وكالة "سبوتنيك" الروسية.

وتعد نوعا من الصواريخ التي يتم إنشاء منصات إطلاقها على الأرض؛ لتنطلق نحو هدف جوي معاد عندما يصبح في نطاق تغطيتها الذي يختلف من منظومة صاروخية إلى أخرى.

ويتم الاعتماد على صواريخ "أرض - جو"؛ لتدمير الطائرات التي تحلق على ارتفاعات تتجاوز مدى الدفاعات الجوية التقليدية مثل المدفعية المضادة للطائرات، حسبما ذكر موقع الموسوعة البريطانية "بريتانيكا".

وهي أيضًا صواريخ قصيرة إلى طويلة المدى تستخدم تقريبًا نفس أنظمة التوجيه، مثل صواريخ جو - جو ولكنها تأتي في نطاقات وقدرات مختلفة.

ويمكن لمنظومات الدفاع الجوي المحمولة التي تطلق من على الكتف أن تصيب هدفًا محمولًا على مسافة تتراوح بين 5 و 10 كيلومترات، بينما يمكن للأنظمة الأثقل الأخرى إصابة أهداف تصل إلى 2500 كيلومتر.

والنوعان المذكوران يشملان صواريخا مضادة للأقمار الصناعية، وهي أسلحة ذات قدرة عالية مصممة خصيصًا لإخراج الأقمار الصناعية في مدار قريب من الأرض.



- صواريخ جو - أرض



هي صواريخ موجهة تطلق من منصات تحلق في الجو كطائرات الحربية أو المروحيات؛ لضرب أهداف أرضية كالمباني أو العربات، وتختلف أصنافها باختلاف خصائصها كحجمها ومدها.

وتطلق الصواريخ من الجو على أهداف سطحية، وتشمل أنواعًا مختلفة من الأسلحة مثل الصواريخ المستخدمة لتفريق القنيبلات، وقنابل التوجيه المعززة بالصواريخ، والصواريخ المضادة للدبابات، والصواريخ المضادة للسفن التي يتم إطلاقها من الجو، وصواريخ كروز التي يتم إطلاقها من الجو، والصواريخ المضادة للدبابات الآخرى.



- صواريخ أرض - أرض



هي صواريخ تُطلق من منصات على اليابسة أو من البحر؛ لتصيب أهدافا على الأرض، ومن ذلك جاءت تسميتها "صواريخ أرض - أرض"

ويتراوح مداها بين عشرات وآلاف الكيلومترات، وفي هذا الصنف الأخير تَدخل الصواريخ البالستية الذاتية الدفع، وفق ما نقلت "الجزيرة".

وتتميز الصواريخ أرض - أرض بقدرتها الفائقة على إحداث الدمار وضرب أهداف إستراتيجية من مسافات بعيدة، دون الحاجة إلى تعبئة قوات عسكرية برية مع ما يتطلبه ذلك من تجهيزات ومخاطرة بحياة الجنود.

وتنتمي معظم أنواع الصواريخ إلى هذه الفئة، ومنها الصواريخ المضادة للدبابات، وهي صواريخ قصيرة المدى موجهة بواسطة حوامل ومركبات محمولة وثابتة على أهداف سطحية ثابتة أو متحركة، وخاصة الدبابات وناقلات الجنود المدرعة والمركبات وخاصة السفن البحرية الصغيرة أو الكبيرة.

- صواريخ مضادة للسفن

وهي صواريخ قصيرة إلى طويلة المدى تطلقها سفن بحرية أو حاملات سطحية، في المقام الأول على السفن البحرية الأخرى والسفن البحرية وسفن الشحن والغواصات.



- صواريخ كروز



وهي صواريخ هجومية طويلة المدى تتبع مسارًا غير باليستي محدد مسبقًا أو مشروطًا، وبعبارة أبسط هذه صواريخ تطير مثل طائرة على ارتفاع منخفض عادةً، وهي مدعومة بمحركات نفاثة صغيرة تمامًا مثل الطائرات وتستخدم عدة أنواع من أنظمة التوجيه لضرب أهدافهم، ويتم إطلاقها بواسطة قاذفات أرضية أو بحرية ويمكن أن تحمل سلاح نووي لمهاجمة هدف سطح ثابت.



- الصواريخ الباليستية



وهي صواريخ أبسط ولكن أكثر قدرة تتبع مسارًا باليستيًا ويمكن استخدامها في نطاقات أقصر -صواريخ مسرح باليستية- إلى نطاقات عابرة للقارات -صواريخ باليستية عابرة للقارات-، ويمكن إطلاقها بواسطة قاذفات متحركة، وقاذفات للسكك الحديدية من الصوامع في مستودعات ثابتة، أو محصنة، أو بواسطة السفن والغواصات.