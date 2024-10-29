الرمادي: قوة الأهلي في «جماهيره» أمام العين الإماراتي

أكد أيمن الرمادي المدير الفني لفريق سيراميكا كليوباترا، أن مباراة الأهلي والعين، في كأس إنتر كونتيننتال، ستكون صعبة للغاية على الفريقين، على رغم تراجع نتائج ومستوى الطرف الإماراتي، خلال الفترة الأخيرة.

أضاف الرمادي، في مداخلة هاتفية لبرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، أن العين تراجع مستواه بشكل كبير، إلا أن هذا لا يتعارض مع تاريخه الكبير، متابعًا «العين فريق متمرس وقوي للغاية، لكن لديه خلل بسيط في الدفاع».

وأشار إلى أن الأهلي قوته الكبرى تكمن في جماهيره أولًا، فضلًا عن امتلاك الفريق في قدرات كبيرة متمثلة في خط الهجوم، وهو ما يتشابه فيه العين الذي يمتلك خط هجوم قوي للغاية يمثله لابا كودجا وسفيان رحيمي.

وأوضح أن الحالة الخططية للفريقين، هي التي ستحسم الفائز من المباراة، مضيفًا «الفريقان لديهما أسحلة قوية، ومن سيبادر ويكون في كامل تركيزه سيفوز، وكريسبو مدرب العين، قد تكون مباراة الأهلي فاصلة في مصيره، وأرى أن هذه المباراة تجديد في الثقة لكلا المدربين».

وعن أزمة ثلاثي الزمالك في الإمارات، قال الرمادي: «أتوقع أن تكون الأمور هادئة وأن يعبر الثلاثي هذه المحنة، لكنني أتمنى التحلي بثقافة الاعتذار في مثل هذه المواقف، خاصة وأن هذه الأمور تنهي الأزمات تمامًا، وأتمنى أن يكون منطوق الحكم هو جهل بالقوانين وليس تعدٍ على القوانين، لأن هذا سيفرق كثيرًا».

واختتم تصريحاته، بالحديث عن إمكانية شراء عقد أحمد القندوسي من الأهلي، قائلًا: «أتمنى استمرار القندوسي مع نادي سيراميكا كليوباترا حتى في حال عدم وجودي لأنه لاعب على خلق يليق بالنادي، وأدعمه في التفكير بالاحتراف الخارجي».