تشغيل جهاز العلاج الإشعاعي الموضعي عالي الدقة بمركز أورام قنا ديسمبر المقبل

صرح الدكتور أحمد جمال مدير عام مركز أورام قنا، بأن المركز بصدد الانتهاء من جميع التدريبات الخاصة بتشغيل جهاز العلاج الإشعاعي، تمهيدًا لبدء تشغيل الجهاز مطلع شهر ديسمبر المقبل لأول مرة بالمحافظة، وذلك عقب انتهاء الخبير الأجنبي من تدريب الأطقم الطبية والفنية على تشغيل الجهاز الأحدث على مستوى العالم، حيث إنه يمكن استخدامه في حالات الأورام المبكرة قبل التدخل الجراحي.

وأضاف مدير مركز أورام قنا، أن تشغيل جهاز العلاج الإشعاعي بالمركز سوف يسهم في تخفيف العبء على المرضى وتوفير كل احتياجاتهم، خاصة أعباء الانتقال إلى المحافظات المجاورة.

وأشار إلى أن مركز أورام قنا يقدم خدمات طبية متميزة للمترددين، والمرضى المسجلين به، وهو ما ساهم في زيادة إقبال المرضى لما لمسوه من جودة الخدمة المقدمة وتحقيق الرعاية الكاملة لهم، والتقليل من قوائم الانتظار.