تنفيذ برنامج تدريبي لصقل وتنمية المهارات لدى معلمي اللغة العربية والتربية الدينية في الوادي الجديد

أكد المهندس سيد عبدالعزيز وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادي الجديد، تنفيذ برنامج تدريبي لصقل وتنمية المهارات لدى معلمي اللغة العربية والتربية الدينية، بعنوان "معا نبني"، في إطار تنفيذ برنامج علاجي لصقل مهارات القراءة والكتابة لدى طلاب المرحلة الابتدائية.

وكشف عن عقد ندوات وورش عمل بمدارس المحافظة المختلفة، بالتعاون مع قطاع التعليم لتقديم الدعم النفسي والاجتماعي للطلاب بمختلف المراحل التعليمية من خلال مركز الأخصائيين الإجتماعيين والنفسيين بالجامعة، بجانب تنظيم ورش عمل ومحاضرات خاصة بالتنمية البشرية لطلاب التعليم ما قبل الجامعي، بالإضافة إلى تنفيذ أنشطة تفاعلية داخل قاعات رياض الأطفال لرفع الوعي لدى النشء وتعريفهم بمبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان".

وفي سياق متصل، أعلن عبدالعزيز، تنفيذ برنامج المحاضرات الدراسية لطلاب شهادة الثانوية العامة في ضوء جهود المحافظة؛ للارتقاء بالعملية التعليمية ودعم طلاب المحافظة، وتقديم سبل الدعم للطلاب والمتابعة اللحظية لسير العمل، وتوعية الطلاب بتحقيق أكبر استفادة من المحاضرات.