محافظ أسيوط: إنشاء جناح توسعة بمدرسة نجع سبع الثانوية لتقليل الكثافات في الفصول

قال اللواء هشام أبوالنصر محافظ أسيوط، إنه جار الانتهاء من التشطيبات النهائية لجناح توسع بمدرسة نجع سبع الثانوية بقرية نجع سبع التابعة لمركز أسيوط، ضمن خطة الدولة لتوفير الخدمات التعليمية بالقرى الأكثر احتياجا، واستكمالاً لخطة المحافظة في بناء مدارس جديدة، وتنفيذ أعمال توسعة، وإحلال كلي وجزئي للمدارس القائمة بالفعل؛ لاستيعاب الزيادة الكبيرة في أعداد الطلاب، والقضاء على الكثافات بالفصول وتعدد الفترات الدراسية، والتي أصبحت من المشاكل الملحة التي يجب التصدي لها.

كما لفت إلى اهتمام الدولة بتطوير المنظومة التعليمية وتوفيرها بجميع القرى والمناطق المحرومة الأكثر احتياجا ووضعها على رأس الأولويات لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين ضمن رؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة.

وأوضح المحافظ أن الهيئة العامة للأبنية التعليمية بأسيوط، بقيادة المهندس مصطفى عبدالفتاح مدير عام الفرع، تشرف على أعمال إنشاء جناح توسع جديد بمدرسة نجع سبع الثانوية بطاقة 16 فصلا دراسيا، بخلاف غرف الإدارة والمعامل، وجاري الانتهاء من أعمال التشطبيات النهائية.

يأتي ذلك تماشياً مع سياسة الدولة في توفير الخدمات التعليمية للقرى والنجوع المحرومة وتوجيهات الحكومة بإعطاء الأولوية القصوى للقرى والنجوع الأشد احتياجا طبقاً لرؤية تطوير التعليم، وذلك بتقديم خدمة تعليمية متميزه تليق بأهالينا بتلك المناطق.

وأكد أنه رُوعي في تنفيذ جناح التوسع أعلى معايير الجودة والأمان وتوفير طفايات الحريق بجميع الأدوار، بالإضافة إلى خزانات المياه أعلى المباني وعمل صناديق للحريق بجميع الأدوار طبقاً لتعليمات الحماية المدنية، وتركيب جميع كشافات المدرسة من النوع الموفر للطاقة "Led Tube"، كما تم استبدال الزجاج العادي بزجاج غير قابل للكسر، فضلاً عن تصميم ممرات لذوي القدرات الخاصة للصعود والهبوط ودورات مياه مجهزة لهم.