سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

استقرت أسعار صرف الدولار أمام الجنيه فى البنوك المحلية، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، حيث ثبت سعر العملة فى البنك الأهلى المصرى، بنك مصر مسجلا 48.64 جنيه للشراء، و48.74 جنيه للبيع.

كما ثبت سعر العملة الأمريكية فى كل من البنك التجارى الدولى، وبنك البركة بنك الإسكندرية ليسجل 48.64 جنيه للشراء، و48.74 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار فى بنك كريدي أجريكول ليسجل 48.63 جنيه للشراء، و48.73 جنيه للبيع، وذلك بعد أن تراجع بنحو 6 قروش بنهاية تعاملات أمس.

استقر سعر صرف الدولار فى المصرف المتحد، عند نحو 48.65 جنيه للشراء، و48.75 جنيه للبيع.

كما استقر سعر الدولار فى بنك قناة السويس ليسجل 48.65 جنيه للشراء، و48.75 جنيه للبيع، وذلك بعد أن تراجع بنحو 5 قروش بنهاية تعاملات أمس.

بينما تراجع سعر العملة الخضراء في تعاملات مصرف أبوظبي الإسلامي، بنحو 5 قروش ليسجل نحو 48.66 جنيه للشراء، و48.75 جنيه للبيع، مقابل 48.71 جنيه للشراء، و48.80 جنيه للبيع.

وفى 6 مارس الماضى، قرر البنك المركزي توحيد سعر الصرف خلال اجتماع استثاني ورفع أسعار الفائدة 6%، مما ساهم فى توحيد سعر الصرف في القضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبي وإغلاق الفجوة بين سعر صرف السوق الرسمي والموازي"، وخفض قيمة الجنيه المصري حينها إلى مستوى 49 جنيها للدولار، مقابل 30.85 جنيه.

وأكد البنك المركزى التزامه بالحفاظ على استقرار الأسعار على المدى المتوسط، وتحقيقًا لذلك، يلتزم البنك المركزى بمواصلة جهوده للتحول نحو إطار مرن لاستهداف التضخم.