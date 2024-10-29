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رضا سليم يغادر الملعب حزينا أثناء تتويج الأهلي

علي البحيري
نشر في: الثلاثاء 29 أكتوبر 2024 - 10:37 م | آخر تحديث: الثلاثاء 29 أكتوبر 2024 - 10:37 م

غادر المغربي رضا سليم، لاعب النادي الأهلي، مراسم تتويج فريقه بلقب كأس القارات الثلاث في بطولة إنتركونتيننتال، بعد تسلم الميدالية.

الأهلي فاز على ضيفه العين الإماراتي بنتيجة 3-0، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، الثلاثاء، على ملعب ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة إنتركونتيننتال، ليتوج بلقب كأس القارات الثلاث.

وبدا الحزن واضحًا على اللاعب المغربي نظرًا لعدم مشاركته في مباراة اليوم، واللعب لدقائق قليلة في المباريات الأخيرة للفريق.

وتوج الأهلي في مباراة اليوم باللقب الأول ضمن ألقاب بطولة كأس القارات للأندية، التي تقام بدلًا من النظام القديم لكأس العالم للأندية.

وتأهل الأهلي -بطل إفريقيا-آسيا-المحيط الهادئ- إلى مرحلة كأس التحدي المقررة في ديسمبر بالعاصمة القطرية الدوحة.


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