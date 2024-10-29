الهند تلغي مناقصة لتأجير مستودع استراتيجي لتخزين النفط الخام

قالت مصادر مطلعة إن شركة إنديان ستراتيجيك بتروليوم ريزيرفس ليمتد المملوكة للدولة في الهند ألغت مناقصة لتأجير جزء من مستودع فيسكهابتنام الاستراتيجي للنفط الخام على الساحل الشرقي للهند لأنها لم تتلق أي عروض.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن المصادر القول إن الشركة المملوكة للدولة تدرس ما إذا كانت ستعيد طرح المناقصة بشروط معدلة أو ستطالب الحكومة بتوفير التمويل اللازم لشراء الخام المطلوب لتخزينه في المستودع.

وأشارت بلومبرج إلى أن المتحدث باسم وزارة النفط الهندية لم يرد على طلب التعليق على هذه الأنباء.

يذكر أن الشركة الحكومية كانت قد فتحت الباب أمام طلبات تأجير مساحة تخزينية تسع 62ر1 مليون برميل من خام البصرة المتوسط لمدة عامين، في المستودع الذي تصل سعته التخزينية إلى 77ر9 مليون برميل، ويحتوي على كميات من خامي البصرة الخفيف والمتوسط.