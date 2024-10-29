أمريكا تحذر إيران من عواقب وخيمة حال مهاجمة إسرائيل مرة أخرى

حذرت الولايات المتحدة إيران يوم الاثنين من أنه ستكون هناك "عواقب وخيمة" حال مهاجمتها إسرائيل أو القوات الأمريكية في المنطقة مرة أخرى، في الوقت الذي اتهمت فيه روسيا إسرائيل وحليفتها أمريكا بإشعال "نيران الحرب" في الشرق الأوسط.

وكان أحدث تصعيد في العمليات العسكرية بين إيران وإسرائيل محور اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي دعت إليه إيران بعد الغارات الجوية الإسرائيلية على البلاد في الساعات الأولى من صباح يوم السبت.

وقالت سفيرة أمريكا لدى الأمم المتحدة ليندا توماس-جرينفيلد للمجلس إن الولايات المتحدة، أقرب حليف لإسرائيل، لا تريد أي تصعيد إضافي في الغارات الجوية الانتقامية بين إسرائيل وإيران.

لكنها قالت إنه إذا اتخذت إيران مزيدا من الإجراءات العسكرية، فإن الولايات المتحدة ستساعد في تأمين إسرائيل من هجماتها وكذلك من هجمات وكلائها — في إشارة إلى حماس في غزة وحزب الله في لبنان ومتمردي الحوثي في اليمن.

وطالبت توماس-جرينفيلد إيران "بالتوقف عن هجماتها ضد إسرائيل وكبح وكلائها".وحثت الدول الأعضاء في المجلس الذين لديهم نفوذ للضغط على إيران "لوقف صب الوقود على نار الصراع الإقليمي، وبدلا من ذلك المساهمة في خفض التصعيد".

ومن جانبه، اتهم السفير الروسي في الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، الولايات المتحدة بإثارة "حلقة جديدة من العنف في الشرق الأوسط" من خلال دعم الغارات الجوية الإسرائيلية وتزويد إسرائيل بالأسلحة والمعلومات الاستخباراتية اللازمة.

وحذر نيبينزيا من أن الغارات الجوية الإسرائيلية الأخيرة كانت مزعزعة "لوضع مشحون بالفعل في الشرق الأوسط، والذي يتأرجح بالفعل على شفا الحرب".