ثلاثة أحزاب ألمانية تتفق على بند السلام في محادثات لتشكيل ائتلاف حاكم بولاية تورينجن

اتفقت ثلاثة أحزاب من مختلف الأطياف السياسية الألمانية، أمس الاثنين، على بند يتعلق بسياسة السلام خلال محادثات معقدة لتشكيل ائتلاف حاكم في ولاية تورينجن الألمانية في أعقاب الانتخابات التي جرت في الأول من سبتمبر الماضي.

ولم يكن حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني المتطرف، الذي فاز بـ 32 من أصل 88 مقعدا في برلمان الولاية، جزءا من الاتفاق، الذي شمل الحزب المسيحي الديمقراطي الفائز بـ 23 مقعدا، وحزب "تحالف سارا فاجنكنشت" الحائز على 15 مقعدا والحزب الاشتراكي الديمقراطي الفائز بستة مقاعد.

وإذا نجح تشكيل الائتلاف، فسيكون لديه 44 مقعدا، وبالتالي سيتبقى له مقعد واحد من أجل الحصول على الأغلبية. ومن المقرر أن تبدأ محادثات لتشكيل ائتلاف حاكم في الولاية اليوم الثلاثاء.

وقال رئيس فرع الحزب المسيحي في تورينجن، ماريو فويجت، " نجحنا في التوصل إلى توافق في الآراء". وكانت المفاوضات توقفت بشكل مؤقت يوم الجمعة الماضي قبل أن يتم استئنافها أول أمس الأحد.

وبدورها، قالت رئيسة حزب "فاجنكنشت" في الولاية، كاتيا فولف، إن المناقشات كانت مكثفة وأن موافقة فاجنكنشت لم تكن مطلوبة رسميا.

ولكن حزب فاجنكنشت انتقد في وقت لاحق نتائج المفاوضات المتعلقة ببند السلام، واصفا إياها بأنها "خطأ".

وينص بند السلام على أن الأحزاب ستدعم جميع المبادرات الدبلوماسية التي تهدف إلى إنهاء حرب روسيا مع أوكرانيا. وفيما يتعلق بخطط نشر الصواريخ الأمريكية في ألمانيا، يشير البند إلى أن كثيرين في الولاية يرفضونها أو ينتقدونها.

وانتقد فاجنكنشت بشدة الدعم العسكري الألماني لأوكرانيا وخطط نشر صواريخ توماهوك الأمريكية.

وفي يوليو الماضي، أعلنت ألمانيا والولايات المتحدة عن اتفاق لنشر صواريخ أمريكية متوسطة المدى على الأراضي الألمانية اعتبارا من عام 2026، وهي المرة الأولى التي يتم فيها نشر مثل هذه الأسلحة في ألمانيا منذ نهاية الحرب الباردة.