محمد محمود عبد العزيز: تعاملت في «برغم القانون» كما لو كنت أجهل كل شيء

عبر الفنان محمد محمود عبد العزيز، عن سعادته بتجسيد شخصية «محمود شرشر» في مسلسل «برغم القانون»، مشيرا إلى أن «الدور كان بمثابة كرم من الله من أوسع أبوابه».

وقال خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «صاحبة السعادة» مع الفنانة إسعاد يونس، المذاع عبر شاشة «DMC» مساء الإثنين: «عندما عرض عليّ الدور حسيت بحالة من التخوف والقلق.. دور سهل ممتنع وموجود منه الكثير في المجتمع لكن فيه بعض الخبايا».

وتابع: «تعاملت مع الشخصية تهمة تهمة، لم يكن أمامي حل غير التعامل مع الحلقات كما لو أني أجهل كل ما سيحدث، وتعاملت مع المشاهدين من هذا المبدأ.. وفوجئت بردود الفعل إيجابية اتخضيت منها بعد عرض أول حلقتين».

وتطرق إلى أسباب نجاح المسلسل، مرجعا ذلك إلى أن المسلسل يسلط الضوء على شخصيات واقعية تشبه حياة الناس، إضافة إلى محتواه الجذاب الذي استطاع جذب انتباههم منذ أول حلقتين أو ثلاث.

وأوضح أن الحلقات الأولى مثابة النقطة الفاصلة التي تحدد استمرار المشاهدين في متابعة المسلسل أو عدم استكماله.

وأضاف أن أبرز عوامل جذب المشاهدين في بداية المسلسل تمثل في مشهد استيقاظ الزوجة وعدم عثورها على زوجها وبدء رحلة البحث عنه، بالإضافة إلى مشهد دخول «إيمان» إلى المشرحة.

وأشار إلى أن واقعية الشخصيات كانت أحد أهم عوامل تصديق الجمهور لأحداث المسلسل، مستثنيا من ذلك شخصية «أكرم» الشريرة، رغم حضورها في المجتمع، مضيفا: «أنا اجتهدت وكنت أشعر بأن الشخصية ممكن تنجح بشكل كويس؛ لكن ما حصل كان طفرة وكرم من ربنا سبحانه وتعالى لا محالة».